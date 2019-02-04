كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 09:59 صباحاً - "علاج الإدمان": المخدرات الصناعية تسببت فى جرائم مرعبة

كتبت : شيرين عصملي

كشفت غادة جميل مدير إدارة علاج الإدمان بالأمانة العامة للصحة النفسية، اضرار واسرار عن المخدرات الصناعية.

وقالت جميل، فى حوارها لبرنامج "هنا العاصمة"، إن المواد التخليقية المخدرة تؤثر على الجهاز العصبي وتؤثر على جميع وظائف الجسم، لافتة أن هذه المواد التخليقية تنشط أجهزة الجسم ويتدخل العقل للسيطرة على هذا النشاط الغريب لكن مع استمرار التعاطى يبدأ تدهور أجهزة الجسم.

وتابعت أن هذه المواد التخليقية تتسبب فى جرائم مروعة مثل الذى قتل اخيه وأكله بعدها لأنه كان تحت تأثيرها، مشيرة الى أن هذه المواد على المدى الكبير تتسبب فى مشاكل صحية كثيرة.