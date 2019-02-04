كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 09:59 صباحاً - لأول مرة.. السعودية تتخذ هذا الإجراء الجديد بشأن مواطني هذه الدولة

منحت السعودية، تأشيرة الزيارات المتعددة لمدة 5 سنوات لمواطني كوريا الجنوبية، في خطوة من شأنها تعزيز العلاقات بين البلدين، وزيادة الصداقة بين الشعبين والحكومتين السعودية والكورية الجنوبية.

وذكرت صحيفة “عكاظ”، أن هناك تعاون بين المملكة وكوريا الجنوبية أفضى لمنح مواطنيها تأشيرة زيارة متعددة السفريات بـ90 دولار أي ” 338 ” ريال لمدة 5 سنوات.

وأوضحت المذكرة التي تم توقيعها بين الجانبين، ضرورة التزام حامل التأشيرة باحترام القوانين الوطنية والأنظمة والتقاليد لدى الجانب المضيف طوال مدة إقامته.