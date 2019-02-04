كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 09:59 صباحاً - خالد أبو بكر: "السيسي قال لو لقيتوا كبينة بإسمي هدوها"

كتبت : شيرين عصملي

عرض الإعلامي خالد أبو بكر، مقطع فيديو للواء أحمد العزازي رئيس الشعبة الهندسية بالقوات المسلحة، وهو يؤكد أنه تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس السيسي بشأن كبائن المنتزه، ويقول له "لو لقيت كابينة عليها اسم السيسي هدها".

وعقب "أبو بكر"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، "نحن نعيش عصر لم نشهده منذ 50 عاما".

وأوضح: "أقسم أن ما نعيشه في هذه الأيام لم يحدث منذ أيام عبدالناصر"، متوقعا أن اللواء العزازي لم يكن يعلم أنه تم التسجيل له.