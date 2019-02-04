انت الان تتابع تفاصيل خبر قطر دعمت غزة بـ700 مليون دولار في 7 سنوات والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 4 فبراير 2019 09:50 صباحاً - كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية عن حجم الدعم القطري المقدم لقطاع غزة الذي يعيش حصاراً منذ عام 2006، وقالت إن الدوحة قدمت أكثر من 700 مليون دولار منذ عام 2012.

وأفاد مراسل الصحيفة الموفد إلى غزة، بيوتر سمولار، بأن المنحة الإجمالية التي تقدمها قطر إلى غزة منذ عام 2012، تتجاوز 700 مليون دولار، وأنها مخصصة للبنية التحتية والإسكان والمساعدات الطارئة كوقود المستشفيات.

ويعتقد سمولار أن المنحة القطرية "تمثل سبيلاً لمنع اندلاع الحرب (في غزة)"، مشيراً إلى أنها "باتت موضوع الساعة في هذه الأيام؛ إذ يصطف مئات الأشخاص أمام مكتب البريد، في وقت مبكر من الصباح، للحصول على نحو 100 دولار، مقدَّمة لنحو 100 ألف شخص من الأكثر احتياجاً".

بدوره، قال السفير القطري محمد العمادي، رئيس لجنة إعادة إعمار غزة: "من أجل سلام دائم، لا بد من توافر 3 أشياء: حرية التنقل، وخلق وظائف حقيقية، وتحسين الحياة اليومية".

وبدأت قطر، في نوفمبر الماضي، برنامجاً مدّته 6 أشهر بقيمة 150 مليون دولار، لتمويل رواتب موظفي الحكومة في غزة، وشحنات الوقود اللازمة لتوليد الكهرباء هناك.

وفي 26 يناير الماضي، بدأت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة صرف الدفعة الثالثة من المنحة القطرية لنحو 94 ألف أسرة في القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وتأمل قطر أن تخفّف هذه المعونة آثار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 2006، إلى جانب مشاريع الإعمار التي تنفّذها الدوحة هناك.

ويعيش قطاع غزة سلسلة أزمات منذ بدء الحصار، أبرزها انقطاع الكهرباء ساعات طويلة، ومشاكل المياه والصرف الصحي، والبطالة، فضلاً عن الأزمة السياسية التي تعصف بفلسطين بين حركتي "حماس" و"فتح".