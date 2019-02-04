إطلالات النجمة صفاء سلطان بالبنطلون الجلدي

صفاء سلطان، واحدة من النجمات الشهيرات في الوطن العربي. وقد نالت شهرتها من خلال مشاركتها في عدد كبير من الأعمال التلفزيونية، وأكثرها شهرة مسلسل "أنا قلبي دليلي" الذي أدت فيه شخصية المطربة الراحلة ليلى مراد. لكن مأخدنا الوحيد هو على إطلالات صفاء سلطان التي أوقعتها في فخ البهرجة في عدد كبير من المرات، وقد اخترنا اليوم بعض الصور التي سنعرفك من خلالها على أكبر أخطاء صفاء في الموضة.

البنطلون الجلدي بأسلوب صفاء سلطان:

بالرغم من أنّ البنطلون الجلدي هو أحد أبرز صيحات الموضة وأكثرها رواجاً، غير أن الطريقة التي نسقتها به صفاء سلطان لم تكن موفقة، حيث أنّ قصة البنطال لم تناسبها أبداً وطريقة التنسيق بدت قديمة وغير مواكبة للموضة، وخاصة التوب البيضاء المزينة بالدانتيل الأسود والحذاء مع الإكسسوارات المعدني.

فستان سهرة باللون الأزرق اختارته صفاء سلطان:

اطلالة أٌخرى أوقعت صفاء سلطان في فخ البهرجة، وهذه المرة حين اختارت فستان سهرة باللون النيلي داخله قماش الشيفون عند الأكمام. تصميم الفستان بدا غير مواكب للموضة وفيه الكثير من التفاصيل المبهرجة، وخاصة من ناحية الشك عند منطقة الرقبة .وقد اعتمدت صفاء تسريحة شعر مبالغا بها، وأكثرت من استعمال المجوهرات.

صفاء سلطان من النجمات اللواتي يتمتعن بالجمال وبالقوام الممشوق، غير أن عليها أن تراعي إطلالاتها أكثر وتبتعد عن الأسلوب المبهرج

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