طرق إزالة طلاء الأظافر بديلة عن الأسيتون

في كثير من الأحيان تريدين إزالة المناكير عن أظافرك لكن لا تملكين الأسيتون، فهل تعرفين طريقة إزالة المناكير بمواد بديلة عن الأسيتون؟ تعرفي عليها من خلال هذا التقرير.

طريقة إزالة المناكير الغامق

كل ما عليكِ فعله هو وضع طبقة من المناكير الغامق فوق المناكير القديم، ثم امسحيه بسرعة قبل أن يجف بواسطة قطعة من القطن.

طريقة إزالة بمعجون الأسنان

استخدمي أي نوع من معجون الأسنان، ولكن يفضل أن تستخدمي معجون الأسنان المبيض فهو ذا فاعلية أكبر، فقط قومي بوضع القليل من معجون الأسنان فوق المناكير، ثم افركيه بقطعة من القطن.

طريقة إزالة المناكير الشفاف

اتبعي نفس تقنية المناكير الغامق، وزعي المناكير الشفاف على أظافرك، وأزيليه بقطنة بسرعة.

طريقة إزالة بالسبلاش أو معطر الجسم

رشي السبلاش مباشرة فوق المناكير، وافركيه جيداً بقطعة من القطن حتى يزول تماماً.

طريقة إزالة باسبريه الشعر

يتشابه في مفعوله مع السبلاش، لكن احرصي على أن تغسلي يديكِ جيداً بعد استخدامه حتى لا يتسبب في جفافها.

طريقة إزالة بعصير الليمون مع الخل

امزجي ملعقة من الخل مع ملعقة من عصير الليمون. قومي بنقع أظافرك في ماء دافئ لمدة 10 دقائق، ثم طبقي عليها الخل مع الليمون، وافركي بالقطنة ليزول المناكير تماماً.

طريقة إزالة بالعطر

تعتبر طريقة ضعيفة الفاعلية مقارنة مع الطرق الأخرى، رشي المناكير على أظافرك، وافركي جيداً حتى يزول المناكير.

طريقة إزالة بالماء الدافئ

انقعي أظافرك في الماء الدافئ لمدة 20 دقيقة، ارفعيها من الماء، ومن ثم أزيلي المناكير بقطعة من القماش، وفي حال لم يزول المناكير، عاودي نقع أظافرك مرة أخرى.

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