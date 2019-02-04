"الشراشيب" تعود بقوة لتتربع على عرش الموضة

موضة الشراشيب في أزياء 2019 تعود بقوة، إذ أنه من بداية الموسم السابق لاحظنا اعتماد الكثير من النجمات للشراشيب في إطلالاتهنّ، وهذا الموسم تتربع الشراشيب بقوة على عرش الموضة وستشكل جزء لا يتجزء من موضة 2019.

لا تقتصر الشراشيب على قطع أزياء معينة، إذ أنكِ ستجدينها تزين الفساتين والأحذية والتنانير والحقائب والبلاطين، وأي قطع أزياء أخرى ترغبين بها، وحتى قطع الجاكيتات الخفيفة أيضاً.

لذا اختيارك للشراشيب في إطلالتك سيمنح لمسة أنثوية عصرية لها، بطريقة خلابة لن تحصلي عليها من أي ستايل آخر.

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