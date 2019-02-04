موضة الشراشيب في أزياء 2019 تعود بقوة، إذ أنه من بداية الموسم السابق لاحظنا اعتماد الكثير من النجمات للشراشيب في إطلالاتهنّ، وهذا الموسم تتربع الشراشيب بقوة على عرش الموضة وستشكل جزء لا يتجزء من موضة 2019.
لا تقتصر الشراشيب على قطع أزياء معينة، إذ أنكِ ستجدينها تزين الفساتين والأحذية والتنانير والحقائب والبلاطين، وأي قطع أزياء أخرى ترغبين بها، وحتى قطع الجاكيتات الخفيفة أيضاً.
لذا اختيارك للشراشيب في إطلالتك سيمنح لمسة أنثوية عصرية لها، بطريقة خلابة لن تحصلي عليها من أي ستايل آخر.
قد يهمك أيضاً :
الأحذية "مُملّة" لكنها تحتلّ المرتبة الأولى على قوائم الشراء
أفضل أنواع الأحذية المُفضَّلة لدى مُدوّنة الموضة "آسيا"
كانت هذه تفاصيل خبر "الشراشيب" تعود بقوة لتتربع على عرش الموضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.