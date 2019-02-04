إطلالات العمل مستوحاة من مريم سعيد

تشتهر المذيعة مريم سعيد بأناقتها اللافتة، وهذا ما يظهر جلياً من خلال صورها التي تطل فيها وهي ترتدي أحدث صيحات الموضة على طريقتها الخاصة التي تبرز جمالها.

ومع تصفحنا لصور مريم سعيد على انستقرام نجد أنها نجحت بامتياز في تنسيق الجاكيت الكلاسيك التصميم أو ما يعرف بالبليزر بطرق عدة، تناسب أجواء العمل في الصباح أو حتى الأوقات المسائية.

عند التدقيق، نجد أن مريم سعيد تنسق البليزر مع الجينز لإطلالة كاجوال مريحة وأنيقة في آن واحد، كما أنها ترتدي الجاكيت الكلاسيك مع الفساتين المريحة المنقوشة لإطلالة مفعمة بالأنوثة.

من جهة أخرى، تحرص مريم سعيد على اختيار الحذاء المناسب مع إطلالتها بالبليزر، فترتديه مع الجينز والحذاء الرياضي، إذا كانت في حاجة لملابس مريحة وعملية دون الإخلال بعنصر الأناقة، بينما ترتدي الكعب العالي مع البليزر في حالة رغبتها إظهار أناقتها بطريقة كلاسيك.

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