كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 08:32 صباحاً - "التعليم" تكشف موعد توزيع التابلت على طلاب الثانوية العامة بالمحافظات

كتبت : انجي بيومي

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه سيتم توزيع جهاز "التابلت" على جميع المحافظات خلال أسبوع، لتسليمها لطلاب الصف الأول الثانوي مع بداية الفصل الدراسي الثاني، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من الشبكات والألياف الضوئية بجميع المدارس الثانوية على مستوى الجمهورية، وتوفير المحتوى الرقمي للمناهج على "التابلت".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون إي"، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، أنه تم تركيب شاشة تفاعلية في كل فصل دراسي بالمدارس الثانوية لاستخدام المعلم، لافتًا إلى أنه يعتبر أن تجربة النظام الجديد في التعليم نجحت بشكل كبير.

وتابع: إن هناك استجابة كبيرة من الطلاب لتطبيق نظام التعليم الجديد، موضحًا أن طبيعة الأسئلة الجديدة رسالة لكل طالب بربط النجاح بالقدرة على التحليل والفهم والإدراك وليس الحفظ والتلقين.

وأكمل: "استخدام التابلت في المدرسة يأتي بهدف وصول الطلاب إلى محتوى المنهج الجديد، والكمبيوتر هو اللى هيعمل الامتحان ويرسل للمدرسة قبل الميعاد بدقيقتين فقط لمنع التسريب والغش".

وشدد على أن نظام التعليم الجديد ينهي ظواهر الغش وتسريب الامتحانات.