كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 08:32 صباحاً - وزير الأوقاف : لايوجد شئ مقدس سوى القرآن والسنة

كتبت : انجي بيومي

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن أكاديمية الأوقاف لتأهيل الدعاة والواعظات تأتي في إطار العمل على تجديد الخطاب الديني.

وأشار "جمعة"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه من الخطأ الفادح أن نحكم على الشيىء دون أن نعرف أبعاده، منوها بأن القرآن والسنة هما فقط المقدسين، وما عدا ذلك غير مقدس.

وأضاف أن الإسلام جاء لسعادة الناس، وليس لشقائهم، منوها بأن فداء الوطن بالنفس واجب شرعي.