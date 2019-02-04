من الجرافيك إلى فوازير ألف ليلة وليلة.. شويكار خليفة نجمة من طراز خاص

تعتبر الفنانة شويكار خليفة من المبدعين في مجال الرسوم المتحركة والجرافيك، وقد حققت نجاحا كبيرا في هذا المجال جعلها من أشهر مصممي الرسوم المتحركة في مصر والوطن العربي، وقدمت العديد من الأعمال الفنية مثل الفوازير وألف ليلة وليلة وتصميم العديد من "تيترات" الخاصة بالمسلسلات التليفزيونية.

في عام 1965 حصلت شويكار خليفة على بكالوريوس الفنون الجميلة - قسم الديكور، ومن ثم تدربت على يد الأخوين مهيب رواد الرسوم المتحركة في مصر والمخرج فهمى عبد الحميد صاحب الروائع في مجال الفوازير وعملت فى كل أعماله الفنية حتى أنها أكملت بعض أعماله بعد وفاته.

وفي عام 1978 عملت بستوديوهات "A G F" للرسوم المتحركة والخدع ببرلين الغربية، وفي عام 1979 عملت كمخرج مساعد مع المخرج فهمي عبد الحميد في فوازير "أنا وانت" من بطولة نيللي وعبد المنعم ابراهيم.

واخرجت شويكار خليفة 26 فيلما تسجيليا عن الفنون التشكيلية والفنانين التشكيليين من عام1982 إلى 1998، ومنذ عام 1985 حتى عام 1989 أخرجت الرسوم المتحركة في مسلسل "ألف ليلة وليلة"، وحققت نجاح كبير في تصميم "التيترات" الخاصة بعدد من المسلسلات التليفزيونية مثل "عيون" لفؤاد المهندس، بوابة الحلواني، غاضبون وغاضبات، ضمير أبلة حكمت، مغامرات ذكية هانم.

وتعتبر شويكار خليفة من أهم فناني الرسوم المتحركة في مصر والعالم العربي لمساهمتها في هذا المجال حتى الأن، وقد نالت العديد من التكريمات والجوائز على مدار مشوارها الفني، مثل حصولها على شهادات تقدير عن مجمل الأعمال الفائزة بالجوائز المحلية والدولية منذ عام 2000 حتى عام 2003" من رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة.

وحصلت على شهادة تقدير من مهرجان هيروشيما الدولى للرسوم المتحركة 1996 عن فيلم دفاع عن حقوق المدنيين فى وقت الحرب، وسبعة وثلاثون جائزة ذهبية وفضية وبرونزية من عدد من المهرجانات والهيئات الدولية والمحلية منها "اليونيسيف - مهرجان Ciak Junior بإيطاليا - مهرجان القاهرة الدولى لسينما الأطفال - المهرجان العربى للإذاعة والتليفزيون بتونس – مهرجان القاهرة للإذاعة والتليفزيون - مهرجان صندوق التنمية الثقافية و جمعية الرسوم المتحركة بالقاهرة" عن العديد من أعمالها الفنية.

وعلى المستوى الدولي أخرجت فيلمين رسوم متحركة لمنظمة الأمم المتحدة للأطفال "يونيسيف" في عام 1994 وعرضا بورشة عمل بالولايات المتحدة الأمريكية ومهرجان هيروشيما عام 1996، تحتفظ جامعة فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية ببعض أعمال الرسوم المتحركة التى أخرجتها .

وفي عام 1994 تم تسجيليها كأهم فنان رسوم متحركة بالعالم العربى فى أول موسوعة عربية للفنون والتى تصدرها مؤسسة الجبل اللبنانية.

​