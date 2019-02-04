استشاري طب أسنان يوضح كيفية "تورد" اللثة الداكنة

قال الدكتور باسم سمير استشاري طب الأسنان وعضو جمعية "سترومان" لزراعة وتجميل الأسنان في سويسرا، إن اللثة السوداء أو الداكنة خاصةً تظهر نتيجة أن الخلايا صبغية تزيد من إنتاج الميلانين عند تعرضها لأي تهيج أو مشكلة يظن الجسم أنها تشكل خطرًا على تلك الأنسجة.

وأضاف "سمير" في تصريحات صحفية، أنه يمكن تفتيح توريد اللثة عن طريق العمليات الجراحية الكاملة والتقنيات الحديثة المختلفة مثل العمليات الكهربية واستخدام العلاج الكيميائي في تبييض الأنسجة.

وأشار إلى أنه يمكن توريد اللثة بالليزر باعتباره أفضل وسيلة وأكثرها سلامة وأمنًا، على حد وصفه، مشيرًا إلى أن هذه العمليات تعتبر فرعًا مهمًا في تجميل الأسنان والفم بشكلٍ عام.

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