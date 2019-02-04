كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 05:32 صباحاً - شاهد..أحمد آدم يقلد "أردوغان"..ويؤكد : بيرقص على كل الحبال



كتبت : انجي بيومي قلد الفنان أحمد آدم، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، علي الهواء، مما أدى إلى انهيار مقدم البرنامج من الضحك. وقال "آدم"، خلال استضافته برنامج "كل يوم"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"،: «أردوغان دا عسل، أما يتكلم مع ترامب بيقعد يقول أي كلام، وحلمه كان كبير في حكاية الخلافة». وأشار: «أردوغان بيرقص علي كل الحبال لحد ما هيقع واقعة هيتحاكي بيها العالم كله».

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