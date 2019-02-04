كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 05:32 صباحاً - تعليق عمرو أديب على خلع سهير رمزي وشهيرة للحجاب

كتبت : انجي بيومي

عقب الإعلامي عمرو أديب، على خلع الفنانتين سهير رمزي وشهيرة الحجاب، قائلا: "اللي اتعمل فيهم على السوشيال ميديا كتير".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن الحجاب أمر بين المرأة وربها، "كفاية تنمر"، مضيفًا: "اتكلمنا كتير عن الحجاب لو استغلينا الوقت ده في حاجة تانية.. كان زمانا طلعنا القمر".

وأضاف "أديب"، "كل واحد حر يفعل ما يريد، ولا تتنمروا ببعض.. الحمد لله أن الحساب عند ربنا، مش عايزين نعيش في عالم متوحش"، متابعا: "أرجوكم خلصوا موضوع الحجاب.. لدينا سمك آخر نحتاج نقليه، وعندنا مشاكل كتير في المجتمع".