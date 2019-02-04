كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 05:32 صباحاً - عمرو أديب محذرًا من الألعاب الإلكترونية : "العيال بتتخطف مننا"

كتبت : انجي بيومي

طالب الإعلامي عمرو أديب، الأسرة المصرية، بتشديد الرقابة على أبنائهم خلال الفترة الحالية وبالتحديد من سن 10 أعوام حتى 35 عاما، لوجود خطورة عليهم من بعض الألعاب.

وقال خلال تقديمه ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر"، "هناك 10 فتيات انتحروا من الجزائر بسبب ألعاب الفيديو معلقا : "اسأل ابنك يلعب ايه".

وتابع: "العيال بتتخطف مننا ولازم نحافظ عليهما ألعاب الفيديو خطر على أولادنا، اقعد معاه 10 دقايق وشوف بيعمل اي علي النت وبيلعب ايه".