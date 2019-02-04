الهند تعتقل مسافرا من تايلاند حاول تهريب نمر صغير في حقيبة السفر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

اعتقلت السلطات الهندية مسافرا قادما من تايلند، بعد أن حاول تهريب نمر صغير (فزر) يبلغ عمره شهرا واحدا في إحدى حقائبه.

وأثار المسافر شكوك مسؤولي الجمارك عندما سمعوا أصواتا غريبة تصدر من حقيبته، وفتحوها ليجدوا نمرا صغيرا لا يتجاوز وزنه كيلوغرام واحد، كان مخبأ في سلة تسوق بلاستيكية.

وكان الرجل قد وصل إلى مطار تشيناي الهندي، يوم السبت، على متن رحلة جوية قادمة من بانكوك.

وقال مسؤولون في المطار لوكالة فرانس برس، إن السلطات تحقق في إذا ما كان المشتبه به عضوا في عصابة دولية لتهريب الحيوانات.

ولم يتم الكشف عن اسم المتهم، 45 عاما، وذكرت تقارير أنه كان "مرتبكا في ردوده وحاول إخفاء شيء" عندما استجوبه موظفو الجمارك.

وقال مسؤولو المطار "إن الحيوان كان في حالة صدمة وكان يُصدر أصواتا خافتة ويبدو أنه ضعيف".

وأظهرت لقطات فيديو مسؤولين في المطار يرضعون النمر الصغير الحليب في زجاجة.

وبعد تقييم أجراه الأطباء البيطريون، تم نقل الفزر (النمر الصغير) إلى حديقة أريغنار آنا للحيوان في تشيناي، حيث سيتم الاعتناء به.