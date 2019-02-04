طريقة عمل وصفة طاجن اللحم بالبصل

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- المقادير: كيلو ونصف لحمه مكعبات. 300جرام بصل شرائح. 5 جرام ثوم مفروم. 100 جرام ماء. ملح وفلفل حسب الرغبه. فلفل حار حسب الرغبه. 10 جرام كزبره جافه. رشه جوز الطيب. 2 ورقه لاورو. بهارات لحم مشكلة. طريقة التحضير - تغسل اللحمه جيدا وتصفى. - تتبل اللحمه بالملح والفلفل والتوابل، وتحمر فى زيت ساخن جدا الكميه على 5 مراحل وبين كل مرحله تسخن جيدا الطاسه وتترك جانبا فى نفس الطاسه. - يشوح البصل والثوم ونضيف الكزبره و ورق اللورو ونضيف اللحمه والماء والملح والفلفل الاسود والحار ورشه جوزه الطيب. - نضع الخليط فى طاجن ويغلى غلوه واحده ويغطى ويدخل الفرن قبل السوى ب 5 دقائق يكشف الغطاء وياخذ وش ذهبي ويقدم ساخن.

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