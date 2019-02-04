كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 03:59 صباحاً - محمد صلاح: الزمالك بطل الدوري هذا الموسم.. فيديو

محمد صلاح

أكد محمد صلاح، مدرب الزمالك الأسبق، أن الأبيض قادر على تصدر مجموعته ببطولة الكونفدرالية، ويتأهل للدور ربع النهائي.

هُزم الزمالك من نظيره جورماهيا الكيني، في أولى مبارياته بدور المجموعات بالكونفدرالية، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب موي ستاوديوم الدولي.

تابع صلاح خلال استضافته ببرنامج "الماتش" المُذاع عبر قناة "صدى البلد"، اليوم: "الزمالك سيستفيد بشكل كبير من خسارته أمام جورماهيا".

وواصل: "الزمالك تعاقد مع اللاعبين الذين يحتاجهم فقط في يناير الماضي، والفريق لا يعاني من أزمة في أي مركز داخل الملعب نتيجة وفرة اللاعبين".

وأضاف مدرب الزمالك السابق: "خالد بوطيب لاعب رائع وسيفيد الزمالك، مسألة إهدار الفرص لا تمثل أي قلق، لأنه طالما يهدر سيسجل".

واختتم: "بوطيب لديه ميزة تتمثل في وجود عناصر مميزة تمده بالكرات البينية باستمرار سواء محمود كهربا أو فرجاني ساسي أو يوسف أوباما أو إبراهيم حسن".