كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 02:37 صباحاً - أمير مرتضى عن اشتعال الإزمات بعد هزيمة الزمالك: كان زمان

أمير مرتضى منصور

علق أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، على خسارة الأبيض أمام جورماهيا الكيني، برباعية مقابل هدفين في بطولة الكونفدرالية.

ويتذيل الزمالك ترتيب المجموعة الرابعة بلا أي نقاط، بعد انتهاء الجولة الأولى، بينما اعلتى جورماهيا الصدارة بعد حصد 3 نقاط متساويًا مع نصر حسين داي الجزائري الذي انتصر على بترو أتليتيكو الأنجولي.

وقال أمير مرتضى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ملعب أون" المذاع على قناة "اون سبورت": "رئيس الزمالك أخبرني بعد المباراة بلم شمل الفريق واعتبار الأمر مجرد لقاء وانتهى".

وأضاف: "نحن لا نتعامل بالقطعة سواء مع اللاعبين أو الجهاز الفني، ولو هناك أخطاء سنناقشها في الغرف المُغلقة، لقد عفا الزمن على خروج الزمالك بتصريحات غاضبة كثيرة بعد الخسارة أو إظهار فرحة كبيرة بعد الفوز".

وواصل: "لا يوجد أي خصم من مستحقات اللاعبين، مجلس الإدارة يعمل باحترافية وتقييمنا سيكون في نهاية الموسم، هناك لائحة نسير عليها ولم يتم كسرها فقط إلا في زيادة المكافآت وهذا حدث في أربعة مواقف سابقة".