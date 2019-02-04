كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 02:37 صباحاً - الصفاقسي يتوج بالبطولة العربية لسيدات الطائرة على حساب الأهلي

طائرة الأهلي والصفاقسي

توجت سيدات الصفاقسي بالبطولة العربية للأندية للكرة الطائرة للمرة الأولى في تاريخهن بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على الصالة المغطاة رقم 2 بإستاد القاهرة.

وكانت سيدات الأهلي تحتاج للفوز بالمباراة من أجل الوصول إلى اللقب التاسع لهن في المسابقة العربية، لكنهن تعرضن للخسارة أمام الصفاقسي.

وحسمت سيدات الصفاقسي الشوط الأول لصالحهن بنتيجة 25-23، ونجحوا أيضا في الفوز بالشوط الثاني بالرغم من تقدم الأهلي خلال أحداثه لكنهن عادلن النتيجة عند 22-22، قبل أن يفوزن بالشوط بنتيجة 25-23، وحسمن المباراة والشوط الثالث لصالحهن بنتيجة 25-19.

وتغلبت سيدات الصفاقسي على الزمالك والمحرق البحريني والصيد بنتيجة 3-0، وتغلبن على سبورتنج في مباراة مثيرة بنتيجة 3-2، وفازوا بالمباراة الأخيرة لهن في البطولة على الأهلي حامل لقب النسخة الماضية بنتيجة 3-0.

وشهد اليوم الختامي للبطولة فوز سيدات الزمالك على المحرق البحريني بنتيجة 3-0، والصيد على الدفاع المغربي بنتيجة 3-0.

وجاء الترتيب الختامي للبطولة العربية للأندية للسيدات، الصفاقسي في المركز الأول برصيد 17 نقطة، يليه الأهلي في المركز الثاني برصيد 15 نقطة، وسبورتنج ثالثا برصيد 14 نقطة، والزمالك رابعا برصيد 9 نقاط، والصيد خامسا برصيد 8 نقاط، والدفاع المغربي سادسا برصيد 3 نقاط، وجاء فريق المحرق البحريني سابعا بدون أية نقاط.

جدير بالذكر أن فريق الأهلي هو الاكثر تتويجا بالبطولة العربية للأندية للكرة الطائرة للسيدات برصيد 8 ألقاب.