كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 02:37 صباحاً - الزمالك ينفي توقيع عقوبات ويؤكد: الحساب اّخر الموسم
أمير مرتضى منصور
علق أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك، على خسارة فريقه أمام جورماهيا الكيني، قائلا "لا نتعامل بالقطعة مع اللاعبين والجهاز الفني".
وخسر الزمالك الأحد بنتيجة 2-4 أمام مضيفه الكيني في إطار الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.
وواصل في تصريحات لفضائية أون سبورت "لعبنا 30 مباراة في الموسم بين بطولة عربية وإفريقيا والدوري وخسرنا 3 مباريات".
وواصل "خسرنا من النجوم في الدوري ومن الاتحاد في البطولة العربية، واليوم في الكونفدرالية".
مضيفاً: "لا صحة لما تردد عن إيقاف مستحقات، اللاعبين، لن يتم ذلك، ولا نتعامل بالقطعة".
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