بالصور| مصفف شعر يشوه وجه عميلة لديه بالليزر

أوقفت الشرطة الأمريكية مصفف شعر ومالك صالون تجميل، شوه وجه امرأة بعد أن أجرى لها عملية تجميلية غير ناجحة.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، فإن الحادث وقع في مدينة باليساديس بارك الأمريكية بولاية نيوجرسي، حيث أفادت المرأة المتضررة، بأن مالك صالون تصفيف الشعر، يونج هوان تشوي، البالغ من العمر 72 عاما، أجرى لوجهها عملية تجميل باستخدام الليزر.

وكشفت تحريات السلطات المختصة، عن أن تشوي لا يحمل شهادة طبية أو إذنا لإجراء مثل هذه العمليات. وتم اعتقال تشوي بتهمة التعدي وتقديم خدمات طبية دون ترخيص.

ولم يتم تحديد طبيعة العملية التي تركت ندبات على وجه المرأة. وتستخدم جراحة الليزر، عادة، لمكافحة التجاعيد ولإزالة التصبغات الجلدية.

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