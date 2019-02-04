7 نصائح تسرّع عمليات الطهي

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

تبحث ربة المنزل دائماً عن أفضل الوسائل وأيسر الطرق لإنجاز الأعمال المنزلية في أقل وقت ممكن. ويشكل الطهي وأعمال المطبخ عبئاً كبيراً يثقل كاهل ربة المنزل، لذلك لا بد من اتباع بعض الحيل التي تساعد على توفير الوقت والجهد.

وفيما يلي مجموعة من النصائح لتسريع عملية الطهي، بحسب موقع "برايت سايد" الإلكتروني:

1- نقع المعكرونة:

انقعي المعكرونة في الماء طول الليل، فذلك يساعد على طهيها خلال 60 ثانية فقط في اليوم التالي.

2- إضافة صودا الخبز للبصل:

أضيفي ملعقة صغير من صودا الخبز لتسريع عمليه نضج البصل على النار وتجنب احتراقه.

3- تجميد اللحوم:

للحصول على رقائق متجانسة من اللحوم يسهل تقطيعها وطهيها.

4- تقطيع لوح الزبدة:

لا تتركي لوح الزبدة كاملاً، بل قطعيه إلى عدة أجزاء ليصبح أكثر ليونة ويذوب بسرعة أكبر.

5- تقشير البطاطس:

ضعي حبات البطاطس في الماء المغلي لمدة 30 ثانية، ثم انقليها إلى وعاء من الماء البارد، فيصبح من السهل تقشيرها بيديك فقط.

6- الماء الفوار للطهي:

استخدمي الماء الفوار في عمليات طهي الخضار، لأن "بيكربونات الصوديوم" الموجودة فيه تساعد على تكسير "السيللوز" النباتي، مما يسرع من عملية الطهي.

7- الطهي لمرة واحدة:

في بعض الأحيان يكون طهي الدجاج أول اللحوم صعباً ويحتاج إلى الكثير من الوقت، لذلك حاولي أن تطهي كمية كبيرة منها مرة واحدة، واستخدميها لتحضير وجبات مختلفة على مدار الأسبوع.