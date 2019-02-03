كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 11:32 مساءً - مجموعة الزمالك - نصر حسين داي يهزم بترو أتليتكو بالكونفدرالية

نصر حسين داي

حقق فريق نصر حسين داي فوزًا ثمينًا على ملعبه وبين جماهيره بالفوز على بترو أتليتكو الأنجولي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جاءت ضمن الجولة الأولى عن المجموعة الرابعة بمسابقة الكونفدرالية.

وشهدت الدقيقة 19 من عمر المباراة تسجيل محمد الأمين هدف التقدم لنصر حسين داي من كرة رأسية قوية ليهدي التفوق لفريقه بهدف دون رد.

وفي الدقيقة 54 من زمن أحداث الشوط الثاني، أحرز شمس الدين حراج الهدف الثاني لأصحاب الأرض من كرة حرة مباشرة ليعزز التقدم للفريق الجزائري.

واستطاع أنتونيو أفيكس في الدقيقة 78 أن يقلص الفارق لصالح بترو أتليتكو بعدما سجل هدفًا رائعًا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء يفشل حارس نصر حسين داي في إبعادها.

وكاد كونستانتينو أنتونيو أن يسجل الهدف الثاني لبطل أنجولا في الدقيقة 79 لكن حارس الفريق الجزائري يتألق ويبعد الكرة لركنية.

بهذه النتيجة يكون جورهاميا في صدارة المجموعة برصيد ثلاث نقاط متساويًا مع نصر حسين داي، في المقابل جاء بترو أتليتكو في المركز الثالث، والزمالك في المركز الرابع بدون أي نقاط.

جدير بالذكر أن الزمالك افتتح مباريات المجموعة بالخسارة على يد جورهاميا الكيني بأربعة أهداف مقابل هدفين.