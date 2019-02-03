كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 11:32 مساءً - التعليم: الانتهاء من تركيب شبكات الإنترنت بجميع المدارس

معتز عوض

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تعد نظام امتحانات رقمي على التابلت الذي سيتم توزيعه على الطلاب، مشيرة إلى أن الوزارة انتهت من انشاء شبكات الإنترنت بالكامل في جميع المدارس، والمتبقي توزع التابلت.

وتابع "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أن الوزارة ستقوم بتوزيع التابلت على الطلاب وفقَا للمنظومة الجديدة خلال أسبوع من الآن، لافتًا إلى أن توزيع الاجهزة هو آخر حلقة في منظومة تطوير التعليم.

وأضاف أن كل فصل من فصول المرحلة الثانوية تم تركيب فيه شاشة تفاعليه لإستخدام المعلم، وسيتم وضع خط موبيل في كل تابلت بالتعاون مع أحد شركات الموبيل، يتيح الدخول على الإنترنت دون أي أعباء مالية، معقبًا: "هناك جهد خارق في تطوير التعليم تشارك فيه الكثير من الأجهزة".

يذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أعلن أن الدولة المصرية والقيادة السياسية لديها إصرار وعزيمة في ما يتعلق بتطوير التعليم ضمن المنطومة الجديدة والتى تستهدف تطوير التعليم في كافة المدارس المصرية وخاصة في المحافظات والاقاليم حتى يتسنى للطلاب الجدد في الأجيال المستقبلية اللحاق بفرص العمل التى تغير مفهومها عالميا.

وقال شوقي خلال مشاركته بفعاليات قمة المعرفة 2018 بنسختها الخامسة والتى تقام بمدينة دبي إن الهدف الاستراتيجي للوزارة هو إعداد الأظفال الذين هم الآن في مرحلة التعليم الابتدائي بالتوازي مع تطوير المنظومة الحالية للتعليم حتى يمكن خلال 11 عاما خروج الأجيال الحالية ممن هم بالتعليم الأساسي وخضوع العملية التعليمية بصورة كاملة لمناهج التطوير الحالية.