كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 11:32 مساءً - بيان ضروري ومهم من البدري فرغلي بشأن العلاوات الخمس منذ لحظات

البدري فرغلي

بيان ضروري ومهم من البدري فرغلي بشأن العلاوات الخمس منذ لحظات

بيان ضروري ومهم من البدري فرغلي بشأن العلاوات الخمس منذ لحظات

بيان ضروري ومهم من البدري فرغلي بشأن العلاوات الخمس منذ لحظات

أصدر الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، برئاسة البدري فرغلي، بيانًا صحفيًا، أكدوا خلاله تمسكهم بمطالبهم، التى تتمثل في تحسين المستوى المادي، ورفع قيمة معاشاتهم.

وأشار أصحاب المعاشات، خلال بيانهم إلى أن مطالب أصحاب المعاشات أصبحت قضية رأي عام ولم يعد أي من المسئولين يستطيع أن يخفيها أو يدافع عن موقف الحكومة منها فهي حقوق لم تعد موضوعا للمساومة، والحقوق تمثل حزمة من الأهداف لا تقبل التجزئة.

وتابع البيان: وكلنا حماس وإصرار ومن بعدنا أجيال وأجيال ستواصل العمل على انتزاع ما تستحقه من رعاية واهتمام وعدل غائب.