كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 11:32 مساءً - بالفيديو ..بنفيكا يواصل انتفاضته برباعية في لشبونة بالدوري البرتغالي

بنفيكا

واصل بنفيكا انتفاضته في بطولة الدوري البرتغالي لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره الخامس على التوالي في المسابقة، إثر تغلبه 4 / 2 على مضيفه سبورتينج لشبونة اليوم الأحد في قمة مباريات المرحلة العشرين للبطولة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز سانتا كلارا 2 / 1 على ضيفه بورتيمونينسي، فيما تعادل ناسيونال ماديرا مع ضيفه فيتوريا سيتوبال بدون أهداف.

وارتفع رصيد بنفيكا إلى 47 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف منافسه العتيد بورتو (المتصدر)، الذي يواجه مضيفه فيتوريا جيماريش في وقت لاحق اليوم بالمرحلة ذاتها.

في المقابل، تجمد رصيد سبورتينج لشبونة، الذي لم يحقق سوى انتصارا وحيدا في مبارياته الخمس الأخيرة بالبطولة، عند 39 نقطة في المركز الرابع.

وافتتح هاريس سيفيروفيتش التسجيل لبنفيكا في الدقيقة 11، قبل أن يضيف جواو فيليكس الهدف الثاني في الدقيقة 36.

وقلص برونو فيرنانديز الفارق بتسجيله هدفا لمصلحة سبورتينج لشبونة في الدقيقة 43، لكن روبن دياز أضاف الهدف الثالث لبنفيكا في الدقيقة 47.

وعزز لويس ميجيل ألفونسو من تقد بنفيكا، عقب إحرازه الهدف الرابع في الدقيقة 73 من ركلة جزاء.

واضطر بنفيكا للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه اوديسياس فلاشوديموس في الدقيقة 85، قبل أن يحرز باس دوست الهدف الثاني لسبورتينج لشبونة في الدقيقة 89 من ركلة جزاء.