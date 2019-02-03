كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 11:32 مساءً - المطران إيليا طعمة: العالم يشهد أزمات متلاحقة والدين جزء من الحل
معتز عوض
قال المطران اليليا طعم، راعي أبرشية وادي النصارى للروم الأرثوذكس، من سوريا، إن الرسالة الأساسية للمؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية الذي تحتضن فعاليتها دولة الإمارات العربية المتحدة تتركز على الإنسان المخلوق على صورة الله ومثاله في الإسلام والمسيحية.
وتابع اليليا طعم، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية يساعد على عقد لقاءات بين مختلف الأديان، وخاصة مع تواجد قداسة البابا فرانسيس وفضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.
وأشار المطران اليليا طعم، راعي أبرشية وادي النصارى للروم الأرثوذكس إلى العالم يشهد أزمات متلاحقة، موضحا أنه الدين لابد أن يكون جزء من الحل ولكنه أصبح جزء من المشكلة وسط دعوات تكفيرية وظهور تنظيم داعش.
وأكد المطران اليليا طعم، راعي أبرشية وادي النصارى للروم الأرثوذكس، أنه يجب توجيه الدعوة الحقيقية للتسامح في المؤتمر المقام على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، خاصة في ظل هذا التنافس بين الجماعات التكفيرية، بعيدا عن حوار التسامح.
كانت هذه تفاصيل خبر المطران إيليا طعمة: العالم يشهد أزمات متلاحقة والدين جزء من الحل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.