كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 11:32 مساءً - أحمد موسى: قنوات الإرهاب القطرية تهاجمني بعدما فضحت تجنيس منتخبها

معتز عوض

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإعلام القطري بأنواعه المقروءة والمسموعة والمرئية الموجودة في قطر وتركيا ولندن قاموا بتسخير قنواتها للهجوم عليه بعد فضح فوزهم بكأس الأمم الأسيوية على حساب اليابان في المباراة النهائية التي أقيمت يوم الجمعة.

وأضاف موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن منتخب قطر المجنس، وأنها دولة محتلة من تركيا كاشفا أن المشكلة ليست مع الشعب القطري ولكن مع النظام الإرهابي الحكام في قطر مثله مثل النظام الإرهابي الحاكم في تركيا.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن قطر قامت بإنفاق مئات الملايين من خلال الكتائب الالكترونية حتى يطلقوا الشتائم على شخصه، موضحا أنه أكد عدم قيامه بتشجيع قطر في المباراة النهائية لأن قطر تقوم بأعمال إرهابية في مصر ممولة من قطر.

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن العالم ومصر تشاهد قطر بأنها دولة إرهابية، موضحا أن قطر تعيش تحت الاحتلال التركي فهي ليست دولة عربية في الوقت الراهن.

وكشف أحمد موسى، أن في حالة فوز دولة عربية أخرى بكأس الأمم الآسيوية كان العالم العربي تغني بذلك الانجاز، ولكن من شعر بالفرحة بعد فوز قطر هم جماعة الإخوان الذين يساندون قطر، مؤكدا أن قطر فازت باللقب عن طريق اللاعبين المجنسين.