كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 11:32 مساءً - بالفيديو.. إيبار يدهس جيرونا بثلاثية نظيفة في الدوري الإسباني

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الحارس بونو أدى ثمن الأخطاء الدفاعية لزملائه، وإستقبل 3 أهداف من تسديدتين وضربة جزاء لا يتحمل فيهم المسؤولية، ولولا تألقه في تصديات أخرى لخسر جيرونا بحصة أثقل وأسوء.



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