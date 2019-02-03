صديقة "طبيبة الغلابة" لـ"هن": "أحذر من حسابات وهمية تجمع تبرعات باسم هبة"

حذرت رضوى الخياط، إحدى الصديقات المقربات للدكتورة الراحلة هبة الخفاجي، الشهيرة بـ"طبيبة الغلابة"، من عمليات "نصب" تحدث استغلالًا باسم صديقتها.

وقالت رضوى لـ"هن"، إن شخصيات مجهولة دشنت حسابات وهمية باسم "هبة خفاجي" و"طبيبة الغلابة" لجمع تبرعات لمرضى السرطان، وتوفير الأدوية غير متاحة بغرض "النصب"، واستغلال اسم صديقتها، مشددة على ضرورة الإبلاغ عن تلك الصفحات الإلكترونية.

وأشارت إلى أن أصدقاء "طبيبة الغلابة" سيستمرون في القيام بالأعمال الخيرية والتطوعية، التي كانت تفعلها "هبة"، متابعة: "هى دلتنا على طريق الخير.. وهنكمل المسيرة بعدها".

وتوفت الدكتورة هبة خفاجي، أستاذ الأورام بالقصر العيني واستشاري علاج الأورام ومدرس بكلية الطب جامعة القاهرة، الثلاثاء 29 يناير الماضي.

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