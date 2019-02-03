سيدات يكشفن أغرب أسباب طلاقهن: "روحت لحماتي الأحد بدل الجمعة"

على الرغم من أن الطلاق "أبغض الحلال عند الله سبحانه وتعالى"، إلا أن العديد من الأشخاص يلجأون إليه في حال استحالة استمرار العلاقة الزوجية.

والبعض يلجأ للطلاق كحل نهائي من أجل الحفاظ على ما تبقى من معرفتهما ببعض، أو للحفاظ على الأطفال إذا أثمر زواجهما بالإنجاب، إلا أن البعض الآخر قد يجعله أول محطة عقب حدوث أغرب المناوشات أو الاختلافات، وكأنه أمر هين على المرأة أو أطفالها.

وبالسؤال عن أغرب أسباب الطلاق، سردت بعض السيدات عبر إحدى المجموعات السرية الخاصة بالفتيات، العديد من الأسباب التي وجدها البعض ساخرة، فيما حكم عليها البعض بكونها قهرية للمرأة.

فقالت إحدى السيدات: "اتطلقت عشان روحت لحماتي يوم الأحد بدل يوم الجمعة"، في حين علقت الأخيرة قائلة: "عشان خلفت 3 بنات وكان نفسه في ولد"، وعلى النقيض من السبب السابق، أضافت سيدة أخرى أن انفصالها كان بسبب إنجاب ولد، بينما أراد زوجها فتاة، معلقة: "كانت تلاكيك".

ولسبب وجده البعض قهريًا، علقت سيدة قائلة: "وأنا بولد كنت عاوزة أنقل من أوضة مشتركة لمفرد، والفرق 50، فسابني".

بينما سردت الأخيرة قائلة: "حماتي اتخانقت معايا وأنا لسة والدة على 20 جنيه، وحكمت عليه يطلقني وميسجلش الطفل باسمه".

وتابعت: "اتجوزت تاني وكان بيغير من ابني واتهمني فيه وطلقني".

ولعدة أسباب ساخرة، قالت واحدة: "اتطلقت عشان سبت الموز يسود وباظ"، في حين علقت الأخرى: "عشان بغسل بمسحوق غير اللي قالت لي عليه حماتي".

وتابعت الأخيرة: "عشان خلفت بسرعة، وبعد أول مرة بـ3 شهور خلفت تاني".

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