سقوط الطفل على رأسه قد يؤدي لارتجاج المخ.. علامات خطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء أبوبكر

التعرض لصدمات في منطقة الرأس يشكل خطورة كبيرة على المخ، وتعتبر هذه المشكلة من الأمور الشائعة في الأطفال، لأنه بمجرد أن يتمكن الطفل من التحرك بمفرده وتغيير وضعه أثناء النوم أو اللعب يكون عرضة للسقوط، الأمر الذي يعرضه لاحتمالية الإصابة بارتجاج المخ في حالة السقوط على رأسه.

سقوط الطفل على رأسه يمكن أن يعرضه لشبه ارتجاج في المخ، وفقا للدكتورة هند الانشاصي، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، التي شددت على ضرورة التوجه للطبيب على الفور بمجرد ملاحظة أي عرض من الأعراض التالية:

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