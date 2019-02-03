بالفيديو| لماذا تكتب ميجان ماركل على حبات الموز هذه الرسائل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

"أنتِ محبوبة وقوية وشجاعة".. عبارات بسيطة، وجهتها ميجان ماركل دوقة ساسكس، وزوجة نجل ولي عهد بريطانيا الأمير هاري، للنساء اللاتي اعتزلن العمل كفتيات ليل في الشوارع وأقلعن عن إدمان المخدرات، على طريقتها الخاصة؛ دعمًا لهن، حسب مجلة "fashionmagazine".

حضَّرت ميجان ماركل طرودا غذائية لتلك النساء وكتبت رسائل حب ودعم، على حبات الموز، وذلك أثناء زيارة غير معلنة رفقه زوجها إلى إحدى الجمعيات الخيرية تدعى "وان 25"، في بريستول جنوب غرب إنجلترا.

وأوضحت "ماركل"، أنها استوحت فكرة الكتابة على الموز، من شخص ما في الولايات المتحدة، الذي أنشأ "برنامج الغذاء المدرسي".

وقالت: "هذه الفكرة مذهلة للغاية، تلك اللفتة الصغيرة التي أتركها على الموز"، وتابعت مازحة: "أنا المسؤولة عن رسائل الموز، وذلك لأنها تكون موضوعة بداخل الطرود الغذائية".

ووجهت المؤسسة الخيرية الشكر لـ"ماركل وهاري" على زيارتهما عبر موقع "تويتر"، وغردت لهما: "يا له من شرف أن تقوموا بزيارتنا، لقد وضعتم ابتسامات كبيرة على كل وجوهنا".