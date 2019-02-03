بالفيديو- طريقة جديدة لإزالة شمع الأذن بالنار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

تنظيف الأذن وإزالة الشمع أمر في غاية الأهمية، وذلك لعدم سد الأذن والشعور بضف في السمع، لكن طرق التنظيف تختلف وتكثُر حولها الأوقاويل، غير أن الأفضل استشارة طبيب أنف وأذن وحنجرة، والابتعاد عن استخدام عود تنظيف الأذن؛ نظرًا لأن حركة اليد تعمل على دخول الشمع بداخل الطبلة، وبالتالي تكون النتجية فاشلة.

ولكن ظهرت طريقة جديدة ومختلفة ربما تكون غير معتادة لدى البعض، أصحاب تلك الفكرة هم الإندونيسيون، المعروف عنهم دائمًا اهتمامهم بصحة الجسم والشعر والبشرة، كما أنهم دائمًا يحرصون على استخدام المنتجات الطبيعية الخالية تمامًا من الأضرار، حفاظًا على صحة الجسم.

والطريقة الجديدة لإزالة شمع الأذن عبارة عن استخدام ورقة بداخلها فلتر بيقوم بسحب الشمع الزائد بعد إشعال النار في الورقة من الإمام، وبفضل البخار الناتج عن النيران، يتم إزالة الشمع، إضافة إلى ذلك، لديها كثير من الفوائد الصحية، منها طرد السموم من الجسم، والحد من الشعور بالصداع، والتوتر والإرهاق.