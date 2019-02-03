كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 09:59 مساءً - أحمد موسي : حوار الأديان بدأ بلقاء بابا الفاتيكان بالسيسي وشيخ الأزهر في القاهرة

معتز عوض

قال الإعلامي أحمد موسى، إن زيارة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، إلى الإمارات تاريخية حيث يشارك في حوار الأديان المنعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن حوار الأديان بدأ في مصر في عام 2017 بعد زيارة البابا فرنسيس ولقاءه مع فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر والرئيس عبد الفتاح السيسي بعد زيارة تاريخية لفرانسيس.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن زيارة البابا فرنسيس يقوم بزيارة تاريخية إلى الإمارات وهي الأولى من نوعها إلى منطقة الخليج العربي، موضحا أن الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجه دعوة إلى فرنسيس بزيارة أبوظبي في إطار حوار الأديان لاسيما وأن الإمارات أطلقت على عام 2019 عام التسامح.ش