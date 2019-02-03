كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 09:59 مساءً - أحمد موسي: "الأهلى عاد.. و ما حدث ببرج العرب جرس إنذار للجميع"

معتز عوض

علق الإعلامى أحمد موسى، على فوز النادى الأهلى العريض بالأمس على سيمبا التنزاني بنتيجة خمسة أهداف دون رد، ضمن منافسات دورى أبطال إفريقيا.

وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" الأهلى عاد، وخلوا بالكم ما حدث ببرج العرب بالأمس هو جرس إنذار للجميع".

وأكمل: فريق الأهلى قدم أداء متميزا بالأمس كل التحية وألف مبروك لكل جماهير الاهلى على هذا الفوز الكبير".

وأشار إلى أن دور الجماهير فى المباريات القادمة تقديم صورة جيدة عن مصر، موضحا: "مصر عندنا أهم من أى شيء لذلك نتمنى من الجماهير مراعاة استضافة مصر لأمم أفريقيا 2019".