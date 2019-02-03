كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 09:59 مساءً - بيل يقود هجوم ريال مدريد أمام ألافيس

ريال مدريد

أعلن سانتياجو سولاري، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن التشكيل الرسمي، الذي سيواجه ديبورتيفو ألافيس.

ريال مدريد يستضيف ألافيس ضمن الجولة 22 من الليجا على ملعب سانتياجو بيرنابيو، من أجل استغلال تعادل برشلونة أمام فالنسيا، وخسارة أتليتكو مدريد من ريال بينيس.

وشهد التشكيل الأساسي للنادي الملكي تواجد البلجيكي تيبو كورتوا في حراسة المرمى بدلاً من الكوستاريكي كيلور نافاس.

وفي الهجوم، الثلاثي بنزيما وبيل وفينيسيوس، بعد عودة الدولي الويلزي من جديد لقيادة هجوم الملكي بجانب الثنائي البرازيلي والفرنسي.

إليكم التشكيل بالكامل

حراسة المرمى: كورتوا

الدفاع: ريجيلون، راموس، ناتشو، أودريوزولا

الوسط: مودريتش، كاسيميرو، سيبايوس

الهجوم: بنزيما، بيل، فينيسيوس