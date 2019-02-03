كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 09:59 مساءً - "موسي": رئيس مجلس النواب يدعو اللجنة العامة للنظر في طلب تعديل الدستور

معتز عوض

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب دعا اللجنة العامة للنظر في طلب تعديل الدستور.

وأضاف موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن أول خطوة بدأت اليوم بعد قيام عبد الهادي القصبي زعيم الأغلابية في مجلس النواب تقدم بطلب إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بطلب موقع يضم خُمس أعضاء المجلس الذين يمتلكون الحق في الطلب بإجراء تعديل في الدستور.

وكشف الإعلامي أحمد موسى أن هذا الطلب تم عرضه على رئيس مجلس النواب، وإحال الطلب إلى اللجنة العامة لمجلس النواب والمنعقدة في الوقت الحالي بهدف مناقشة الطلب المقدم ويتم النظر في مدى دستوريته وهل يتوافق مع الدستور أم لاء وهل اكتملت الشروط الخاصة به أم لاء.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن اللجنة العامة لمجلس النواب يحضرها رؤساء الهيئات البرلمانية ولا يتواجد بها أحد من الحكومة.