كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 09:59 مساءً - بالفيديو .. لهيطة : أجيري قد يدفع بوجوه جديدة أمام النيجر

لهيطة

قال إيهاب لهيطة مديرالمنتخب الوطني، أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المكسيكي خافير أجيري، يدرس الدفع بوجوه جديدة أمام النيجر ضمن الجولة الأخيرة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وأكد لهيطة في فيديو نشره الاتحاد المصري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل "الفيس بوك"، أن أجيري لم يتخذ قرار حتى الأن بشأن إراحة اللاعبين الأساسين، ولكنه يفكر بشدة في الدفع بعناصر جديدة في المباراة وإراحة بعض اللاعبين الأساسيين سواء المحترفين أو المحليين، على رأسها محمد صلاح نجم ليفربول الأنجليزي.

وأضاف "الجهاز الفني يتابع مباريات الدوري الممتاز للوقوف على اللاعبين التي ستنضم لقائمة الفريق، ليس فقط الدوري المصري، فبعض أعضاء من الجهاز الفني سافرا إلى الدول التي تضم لاعبين مصريين محترفين".

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