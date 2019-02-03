كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 09:59 مساءً - فلسطيني بين أوفر المرشحين حظاً للفوز برئاسة السلفادور

جرت في السلفادور، اليوم الأحد، الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التي من المتوقع أن يفوز فيها مرشح بعيد عن التيارين اللذين يتبادلان إدارة البلاد منذ الحرب الأهلية مطلع التسعينيات.

ووفقاً لاستطلاعات الرأي فإن المتنافسين الرئيسيين هما رئيس بلدية العاصمة السابق فلسطيني الأصل ناييب بوكيلي، الذي ترشح عن حزب "التحالف الكبير من أجل الوحدة" المحافظ، ورجل الأعمال الثري كارلوس كاييخا العضو في حزب "التحالف الجمهوري الوطني" اليميني الذي يحظى بالأغلبية في البرلمان.

وفي حديث لوكالة "أسوشيتد برس" قال بوكيلي: "نعلن بصوت عال وواضح، بغض النظر عما إذا كان المسؤول من حزبنا أم من طرف آخر، أياً كان.. سنقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من يثبت عليه الفساد من المسؤولين".

ويعتبر بوكيلي أصغر مرشح للرئاسة، حيث يبلغ من العمر 37 عاماً، وهو من أصول فلسطينية وواحد من نحو 100 ألف سلفادوري من أصل فلسطيني يعيشون في السلفادور ومعظمهم من المسيحيين، حيث هاجر أسلافهم إلى السلفادور مطلع القرن العشرين.

وطبقاً للدستور فإن الولاية الرئاسية تمتد لخمس سنوات وغير قابلة للتجديد، ما يسمح بضخ دماء جديدة في المؤسسة الرئاسية.

ويصوت الناخبون في السلفادور الواقعة في أمريكا الوسطى، على اختيار الرئيس السادس للبلاد منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1992.

ومُنع السلفادوريون من بيع أو تناول المشروبات الكحولية منذ مساء الجمعة، بمناسبة هذه الانتخابات. ويفترض أن تنظم دورة ثانية للاقتراع بين المرشحين اللذين يحصلان على العدد الأكبر من الأصوات في العاشر من مارس المقبل، إذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة اليوم الأحد.

ويكون التحدي الأول الذي سيواجهه الرئيس المنتخب عنف العصابات الإجرامية الذي أودى بحياة 3340 شخصاً في البلاد العام الماضي.

والسلفادور، التي يبلغ معدل جرائم القتل فيها 51 لكل مئة ألف نسمة، واحدة من الدول التي تشهد أعلى مستوى من العنف في العالم، خارج إطار النزاعات.