كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 09:59 مساءً - غواص يسبح مع سمكة ضخمة بتايلاند - فيديو

واجه غواص حر أكبر مانتا راي أسفل المياه، فوفقا لما نشره موقع لايف ليك، اصطدم الغواص الحر بالمانتا راي الضخم قبالة السواحل التايلندية، وظهرت بمنظر رائع تسبح وسط الأسماك الصغيرة.

كانت سمكة الراي بمثابة أسطورة قديما فقد كان يعتقد الصيادون أنها تتغذى على الأسماك الأخرى، ويمكنها قلب القوارب بسحبها من الأسفل.

لم يتغير هذا التفكير سوى في السبعينيات، عندما أدرك الغواصون بولاية كاليفورنيا أنهم يتفاعلون بسلام مع الأسماك الأخرى وتبين لهم هدوءهم.

يذكر أن سمك الراي يندرج تحت فصيلة أسماك القرش وله عدة أنواع، ويصل طول طرفه اللاسع إلى 35 سم.