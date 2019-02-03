كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 09:59 مساءً - على طريقة الأفلام.. حفر نفق لسرقة بنك أمريكي - فيديو

فتح مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقا بعد الكشف عن حفرة في وسط الطريق في ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية تؤدي إلى بنك محلي.

وفقا لوسائل الإعلام المحلية، عثر المحققون على حفرة في غابة قريبة تحتوي على مولد كهربائي صغير وبعض الأسلاك الكهربائية، وقاد النفق إلى "تشايس بنك"، حيث يمتد النفق على نحو 45 مترا ويتراوح قطره بين 60 و90 سنتيمترا.

وصف مايك ليفربك، المتحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي الحادث بأنه حالة فريدة من نوعها ولم ير مثلها سوى في الأفلام.

وقال المحققون إن النفق يبدو أنه تم حفره يدويا باستخدام أدوات مثل الفأس مع عربة صغيرة لنقل الصخور، وتم العثور على سلم صغير وزوج من الأحذية الموحلة داخل النفق.

وذكرت التقارير أنه لم يتم تحديد أي مشتبه به، وفتح البنك أبوابه رغم الحادث مع إغلاق بعض النوافذ القريبة من النفق.

وأضافت أن الأمطار الأخيرة ساهمت في الكشف عن مدخل النفق، وستواصل السلطات تحقيقاتها.