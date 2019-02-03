كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 09:59 مساءً - صورة ساخنة جديدة لكلوي كارداشيان تجنن السوشيال

تتميز عائلة كارداشيان بنشر الصور ومقاطع الفيديو بانتظام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويسارع متابعيهم لفحصهم والكشف عن أخطائهم في تعديل الصور.

ووضع مستخدمو الإنترنت "كلوي كارداشيان" تحت خط النار بعد نشر أحدث صورها بعدما رصدوا أن لديها إصبعين إبهام في الصورة.

كانت كلوي قد شاركت الصورة في يوم الجمعة بشعرها الأشقر الطويل، لكن المتابعين لاحظوا مشكلة في إصبع الإبهام.

وعلق أحد المعجبين متسائلا" إصبعين إبهام؟"، بينما استغرب آخر من أن لدى كلوي إصبعين إبهام في الصورة. في حين ادعى البعض أنها قامت بتعديل الصورة من خلال الفوتوشوب.

لكن كلوي سرعان ما ردت على الانتقادات، وقالت إن الكثير من المستخدمين متعطشين لوقوعها في الخطأ، لكنها كانت تستخدم تأثير "glitch"، موضحة أنه من الصعب التحكم في هذا التطبيق.

