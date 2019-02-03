كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 09:59 مساءً - إغلاق جزئي بكورنيش الإسكندرية بسبب الاشتباه في جسم غريب

توقفت الحركة المرورية بشكل جزئي على كورنيش الإسكندرية، مساء اليوم الأحد، في الاتجاه القادم من سيدي جابر إلى المنشية، عقب الاشتباه في جسم غريب ملقى على الطريق، وتوجهت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات والأجهزة الأمنية لفحصه.

وكانت مديرية أمن الإسكندرية تلقت إخطارا من قسم شرطة سيدي جابر يفيد ورود بلاغا، بالاشتباه في جسم غريب على طريق الكورنيش بعد كوبري سيدي جابر في اتجاه المنشية.

وتوجهت قوات الأمن والحماية المدنية وخبراء المفرقعات للتعامل مع الجسم الغريب، وأغلقت الطريق بشكل جزئي لحين الانتهاء من فحصه والتأكد من سلبية أو إيجابية البلاغ، وتحويل الطريق للشوارع الجانبية، وفرض كردون أمني بالمنطقة واتخاذ التدابير اللازمة.