كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 09:59 مساءً - صور ترصد جنون الطقس في أمريكا

أصبحت أخبار الطقس مؤخرا الأكثر بحثا على جوجل، ففي الوقت الذي تتعرض فيه أستراليا إلى موجة حر تسببت في اشتعال الحرائق، يواجه غرب أمريكا عاصفة قطبية غطت العديد من الولايات باللون الأبيض.

تسببت العاصفة القطبية في انخفاض درجات الحرارة نحو 18 درجة تحت الصفر. ورغم حث السكان على البقاء في منازلهم، استغل بعضهم جنون الطقس لالتقاط الصور وتأثيره على حياتهم اليومية.

ونشر موقع Boredpanda سلسلة طريفة من الصور التي تم مشاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأظهرت المراحيض والفقاعات المتجمدة وتجمد البيض والملابس والمياه في الخارج.

يشار إلى أن حالة الطقس تسببت في تعطل خدمات البريد وإغلاق المدارس، كما حذرت الشرطة من السير على الطرق السريعة بسبب الجليد. فضلا عن وفاة 12 شخصا نتيجة للطقس البارد.

