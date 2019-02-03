كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 09:59 مساءً - جلسة تصوير عروس بفستان الزفاف في 33 دولة - صور

ارتدت "ذوي أوست" فستان زفافها في 33 دولة حتى تتمكن من التقاط صور مذهلة للزفاف حول العالم.

وفقا لموقع مترو، جاءت فكرة جلسة التصوير العالمية إلى ذوي وزوجها نيك في موعدهما الأول، عندما قال مازحا إنه سيسافر العالم معها إذا نجحت علاقتهما.

وبدأ الثنائي المواعدة في عام 2016، وتزوجا في عام 2017. وبعد ذلك قرر نيك الوفاء بهذا الوعد، وقام الزوجان بجمع أغراضهما، والتي من بينها فستان الزفاف، وسافرا في جميع أنحاء العالم بدءا من تايلاند.

وقالت ذوي إن الهدف هو إلهام الناس لاستكشاف أماكن جديدة وتجربة هوايات جديدة.

وزار الزوجان برشلونة وروما ودبي وجبل إفرست وسور الصين العظيم وتركيا، واستمرت رحلة الزوجين حتى أكتوبر 2018 وأنهيا رحلتهما في سيشيل.

ويخطط الزوجان لمواصلة استكشاف العالم معا.

