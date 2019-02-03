انت الان تتابع تفاصيل خبر ضبط 10 أطنان كوكايين كانت في طريقها إلى المغرب والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 3 فبراير 2019 09:50 مساءً - نقلت وكالات أنباء روسية عن شرطة جمهورية الرأس الأخضر قولها إنها احتجزت 11 بحاراً روسياً؛ للاشتباه بتهريبهم نحو 10 أطنان من الكوكايين من أمريكا اللاتينية إلى المغرب.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية، السبت، أن السفينة "إي.إس.إي.آر" أبحرت من بنما (..) متجهة إلى طنجة المغربية، وجرى احتجازها لدى توقفها في بورتو بريا؛ على إثر وفاة أحد أفراد الطاقم.

ونشرت الشرطة القضائية في الرأس الأخضر بياناً قالت فيه إن "العملية أدت إلى ضبط أكبر كمية من المخدرات في تاريخ الرأس الأخضر".

ونقلت وكالة "رويترز" مقاطع فيديو صوِّرت نهاية يناير الماضي، تظهر كمية كبيرة من الكوكايين مضبوطة بحوزة شرطة جزر الرأس الأخضر.

وفي فيديو آخر حصلت عليه الوكالة أمس، يظهر عناصر من الشرطة يحرقون كمية المخدرات التي ضُبطت.

واعتقل 6 أشخاص يشتبه بأنهم مهربو مخدرات في فبراير الماضي، بعد العثور على 389 كيلوغراماً من الكوكايين في السفارة الروسية بالعاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس.