إطلالة جريئة لمايا دياب في المكسيك

نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب، صورة جديدة لها خلال عطلتها بالمكسيك، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت مايا بإطلالة جريئة مرتدية فستانا قصيرا للغاية، مع سترة مفتوحة باللون الأسود، وشعر غجري بلون الرمادي. يشار إلى أن مايا دياب سجلت أغنية جديدة مع الفنان عصام كاريكا، في أحد الاستوديوهات الخاصة بلبنان، ونشر "كاريكا" على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة له برفقة "مايا"، ومدير أعمالها حمدي بدر. ​

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