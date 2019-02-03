كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 08:32 مساءً - محمود حميدة يغيب عن ندوة فيلم فوتو كوبي
غاب كل من الفنان محمود حميدة عن ندوة فيلم "فوتو كوبى" المقامة حاليا بمعرض الكتاب وقد حرص على حضورها المخرج تامر عشري والذي كشف عن تجربته الإخراجية لهذا العمل.
الفيلم تدور أحداثه حول "محمود"، في أواخر الخمسينيات من عمره، صاحب مكتبة لتصوير المستندات في حي العباسية، حيث يرى أن مهنته والعالم الذي يعيش فيه يتلاشى تدريجيا، حتى أنه لا يستطيع التكيف مع التغييرات من حوله أو جيرانه، وفي أحد الأيام يجد موضوعا عن الديناصورات؛ ليبدأ رحلة من الشغف والبحث عن أسباب انقراضها، ليدفعه هوسه بالديناصورات لإعادة اكتشاف المعنى الحقيقي للحياة والحب والصداقة والأبوة.
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